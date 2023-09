38-årig mistænkt for narkosmugling udleveret til Danmark

En 38-årig mand, som er sigtet for at have indsmuglet store mængder narkotika til Danmark, er blevet udleveret til Danmark.

Det skriver National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Manden blev anholdt i lufthavnen i Malaga i Spanien og har siden været varetægtsfængslet med henblik på at blive udleveret til det danske politi.

Han er en del af et organiseret kriminelt netværk, skriver NSK.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Efter et tæt og godt samarbejde mellem de spanske og danske myndigheder er en dansk mand, som vi mistænker for at have spillet en afgørende rolle i et internationalt organiseret kriminelt netværk, nu blevet udleveret, udtaler ledende politiinspektør i NSK, Michael Kjeldgaard, i meddelelsen.

Den 38-årige blev anholdt på dansk jord torsdag aften. Han bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers klokken 10 fredag.

Politiet mener, at han i forening med en 29-årig mand har smuglet store mængder narkotika til Danmark. Den 29-årige blev anholdt den 30. august, lyder det fra NSK.

/ritzau/