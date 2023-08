38-årig sigtet for hashhandel via krypteret tjeneste

En 38-årig mand brugte en krypteret kommunikationstjeneste til at organisere indsmuglingen af og handlen med mindst 460 kilo hash.

Det mener Københavns Politi, der anholdt manden onsdag formiddag. Torsdag er han blevet varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.

Under ransagningen af hans bolig fandt man også et større pengebeløb.

Den organiserede handel med hash skal være foregået i en periode fra juni til november 2020.

Ifølge vicepolitiinspektør Knud Hvass, der er leder af Afdelingen for organiseret kriminalitet, har politiet efterforsket sagen i en længere periode.

- Så vi er meget tilfredse med, at det lykkedes at sigte ham for så stor en mængde, siger han i et skriftligt svar.

- Vi vurderer, at hashen er blevet solgt i forbindelse med den organiserede handel, der foregår i det kriminelle miljø i København.

