39-årig blev forvekslet og skudt: Lever nu med respirator

En 39-årig mand er koblet til en respirator 24 timer i døgnet og har ikke udsigt til bedring, efter at han i december sidste år blev skudt på klos hold i vandpibecaféen Layalina i København.

Men det var slet ikke den 39-årige far til fire, som Meer Zaheer Latif ville skyde. Det fortalte den 18-årige onsdag, da han tilstod skyderiet i Retten på Frederiksberg.

- Det er ikke ham, jeg går efter, sagde Meer Zaheer Latif.

Han erkender drabsforsøg, og retten har onsdag udmålt en straf på 12 års fængsel.

Inden dommen forklarede Latif i retten, at han før skyderiet om aftenen den 4. december var inde på vandpibecaféen på Åboulevard for at afsøge området. Han ledte efter en mand, som havde udsat ham for vold og trusler.

Lidt senere på aftenen - kort efter klokken 21.30 - kom Meer Zaheer Latif tilbage til vandpibecaféen. Med en 9 millimeter pistol af mærket Walther skød han den 39-årige mand, der sad med ryggen til, på klos hold.

Skuddet ramte ind mellem anden og tredje halshvirvel og gik ud gennem mundhulen.

Offeret har fået skader på hjernen, epilepsi og brug for hjælp til alle daglige funktioner. Bistandsadvokat Tyge Trier oplyste i retten, at manden har været på hospitalet ind til tirsdag.

Han er nu på et midlertidigt døgnbemandet sted, mens han venter på at få en beskyttet bolig.

- Han ligger vandret 24 timer i døgnet med respirator permanent, sagde Tyge Trier.

Manden er gift og har fire børn.

- Hans liv er fuldstændig ødelagt, siger Trier.

Der er ifølge advokaten ikke udsigt til en forbedring af hans tilstand. Imens advokaten redegjorde for skaderne, kiggede den 18-årige gerningsmand ned i bordet.

Han fortryder sin handling.

Som led i dommen skal han betale en erstatning på cirka 85.000 kroner til manden. Yderligere erstatning kan komme til senere ved Erstatningsnævnet.

Politiet mente, at skyderiet var begået med en eller flere ukendte gerningsmænd, men ifølge den 18-årige var det på hans "egen regning".

- Det er noget, som jeg selv har valgt at gøre på baggrund af, hvad jeg selv har følt, sagde Meer Zaheer Latif, der har mørkt hår og fuldskæg.

Han var på fri fod i 12 dage, inden han blev anholdt hos sin bedstemor i Greve 16. december. Her erkendte han og viste politiet, at han havde gemt pistolen i et skur.

Politiet har tidligere udtalt, at skyderiet var banderelateret, men anklager Maja Schiøtz fortæller, at der ikke har kunnet belyses en banderelation. Men skyderiet straffes ekstra hårdt, da det foregik på offentligt sted.

Den 18-årige mand dømmes også for medvirken til databedrageri, som fandt sted i december 2020. To ofre blev svindlet for samlet over 100.000 kroner, da de blev snydt til at udlevere deres nøgle til NemId.

Han har modtaget dommen.

/ritzau/