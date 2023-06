39-årig kvinde afviser at have bestilt drab på barns biologiske far

En 39-årig kvinde anklages for at stå bag planen om at dræbe 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen, der var far til hendes kommende barn.

Det er specialanklager Jesper Rubows opfattelse, at kvinden udtænkte planen, som endte med, at Frank Dan Nørgaard Jørgensen blev tæsket og kvalt 14. juli sidste år på en landejendom i Nimtofte på Djursland.

Motivet var ifølge anklagemyndigheden, at kvinden ville have manden fjernet, så hendes egen 40-årige mand, der er infertil, kunne overtage rollen som familiefar for barnet.

Kvinden nægter sig skyldig i anklagen.

Hendes forsvarsadvokat, Peter Nisgaard Brink, har svært ved at se, hvorfor hans klient skulle ønske den biologiske far ryddet af vejen.

- Hun var relativt gunstigt stillet. To mænd ville både hende og barnet. Hun havde intet at vinde, ved at Frank døde, lyder det fra advokaten, der fredag kommer med de afsluttende bemærkninger i sagen ved Retten i Randers.

En 26-årig mand, der tidligere har tilstået medvirken til drab, har forklaret, at kvinden ville have Frank til at forsvinde og blive væk.

- Men det er ikke det samme som at ønske nogen dræbt, lyder det fra forsvarsadvokaten for kvinden.

Også ægtemanden afviser drabsanklagen. Han har dog erkendt at have overfaldet Frank Dan Nørgaard Jørgensen sammen med førnævnte 26-årige.

Han har ifølge forsvarsadvokat Kurt Jensen haft den opfattelse, at Frank Dan Nørgaard Jørgensen skulle have en advarsel.

Meningen var ifølge advokaten at sende et klart signal til Frank Dan Nørgaard Jørgensen:

"Hold dig fra min kone. Og hvis du ikke kan lære det på andre måder, så skal du have et lag tæsk," lyder det fra advokaten.

Ægtemanden erkender at have bortskaffet liget, der blev fundet i et skovområde ved Gassum nord for Randers nogle dage senere.

Ud over ægteparret sidder to andre på anklagebænken. En 24-årig kvinde og en 24-årig mand.

De har ifølge anklagemyndigheden medvirket til planens udførelse og skal dømmes for drab, lyder det.

Den 24-årige kvinde erkender usømmelig behandling af liget og bortskaffelse af beviser.

Den 24-årige mand har erkendt at have kørt aske og et jernrør, der blev brugt ved overfaldet, på genbrugsstationen. Han har også erkendt at have fjernet nummerplader på den dræbtes varebil.

26-årige Jesper Jensen blev i januar idømt 12 års fængsel for medvirken til drabet. Tidligere er en 38-årig mand idømt et halvt års fængsel for at rådgive om, hvordan liget kunne fjernes.

Retten afgør skyldsspørgsmålet på onsdag. Der ventes endelig dom i sagen næste fredag.

