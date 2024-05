39-årig mand affyrede seks skud på Helsingørmotorvejen for at dræbe

En 39-årig mand er fredag kendt i skyldig i drabsforsøg, efter at han på Helsingørmotorvejen sidste år trak en pistol og skød på en bil.

Det oplyser sagens anklager, Emma Lindberg til Ritzau.

En domsmandsret ved Retten i Lyngby har fundet, at manden må have haft sandsynlighedsforsæt - altså at han må have anset det for overvejende sandsynligt, da han skød, at han kunne ramme og slå ihjel, uddyber hun.

Den 39-årig har nægtet sig skyldig i drabsforsøg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det var en septemberaften sidste år, at den 39-årige kørte i midterbanen på Helsingørmotorvejen.

Her blinkede han med det lange lys af en forankørende for at få ham til at trække ind, så han kunne overhale.

Men i stedet bremsede den forankørende, og det fik den i dag 39-årige til at trække en pistol, har han tidligere forklaret.

- Jeg var bange for, at bilisten ville påkøre mig, og derfor ville jeg forskrække ham, har han fortalt.

/ritzau/