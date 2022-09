39-årig sigtet for at voldtage steddatter

En 39-årig mand er fredag i et grundlovsforhør ved Retten i Holstebro blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Han er sigtet for at have voldtaget sin steddatter mindst 14 gange.

Det skriver TV Midtvest.

Overgrebene skal have fundet sted i en periode på syv måneder fra oktober sidste år til april i år. Ifølge sigtelsen blev pigen udsat for både fuldbyrdet voldtægt og anden seksuel omgang end samleje.

- Denne sag er opstået, som de fleste af de her sager opstår. Vi fik en anmeldelse om det, og så tager vi en videoafhøring af barnet, og så reagerer vi ud fra, hvad der kommer frem i den videoafhøring, siger anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi Katrine Melgaard til TV Midtvest.

Stedfaren blev anholdt fredag morgen og fremstillet i grundlovsforhør senere på dagen.

Her nægtede han sig skyldig, og han kærede afgørelsen om varetægtsfængsling til Vestre Landsret.

/ritzau/