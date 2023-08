39-årig udvises ikke for at være IS-husmor

Vestre Landsret har stadfæstet fængselsstraffen til en 39-årig kvinde, som har fået fire års fængsel for at være husmor for Islamisk Stat i Syrien.

Det oplyser hendes forsvarer Tyge Trier.

Vestre Landsret var enig med Retten i Kolding i, at kvinden skulle fratages sit danske statsborgerskab. Men den valgte ikke at udvise hende, som byretten ellers havde gjort.

Landsretten har i stedet givet hende en advarsel.

- Det er selvfølgelig en alvorlig sag. Det ved hun også. Men det vigtigste er, at hun nu kan fortsætte med at være mor for børnene, lyder det fra Tyge Trier.

Vestre Landsret henviser til, at kvindens børn har nogle rettigheder som borgere i EU. Kvindens otte børn har alle dansk statsborgerskab.

Kvinden har haft dobbelt statsborgerskab - både dansk og bosnisk.

Johnnie Nymann Jensen fra Statsadvokaten i Viborg er tilfreds med, at retten har vurderet, at der er tale om en meget alvorlig sag.

- Vi må tage til efterretning, at EU-retten spiller en afgørende rolle, siger han.

Ifølge anklageren har nævningerne og de juridiske dommere været enige i sagen.

Den 39-årige kvinde rejste ifølge anklageskriftet i sagen til Syrien i februar 2015. Her var hun i knap fire år - indtil omkring marts 2019.

Hun indrejste sammen med sin daværende ægtefælle og sine mindreårige børn, lyder det.

Da hun var husmor, bidrog hun til at opretholde Islamisk Stat i området.

Den anden del af sagen handler om, at hun er rejst ind i en konfliktzone, da det var ulovligt.

Ifølge Tyge Trier kneb kvinden en tåre i landsretten, og hun er glad for, at sagen er afsluttet.

