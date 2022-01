3F får ny formand torsdag efter personsag om dobbeltliv

3F og Per Christensen indgik tirsdag en aftale om, at han går af som formand efter afsløringer om dobbeltliv.

Det bliver på et hovedbestyrelsesmøde torsdag, at den nuværende næstformand i fagforbundet 3F, Tina Christensen, konstitueres som ny formand og dermed officielt overtager posten efter Per Christensen.

Det oplyser 3F, der er Danmarks største fagforbund, ifølge Fagbladet 3F.

Konstitueringen sker, efter at 3F's ledelse og Per Christensen tirsdag har indgået en aftale om, at han træder tilbage som formand for fagforbundet.

Det sker efter afsløringer i blandt andet B.T. om, at Per Christensen i årevis har levet et hemmeligt dobbeltliv, der har involveret i alt fire kvinder.

Allerede efter et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i 3F tirsdag formiddag meddelte Tina Christensen på et pressemøde, at det efter vedtægterne er besluttet, at hun vil tage over efter Per Christensen.

Det kan dog først ske officielt ved et hovedbestyrelsesmøde, som altså afholdes torsdag.

Tina Christensen vil således være 3F's formand, indtil der igen skal stemmes om formandsposten.

Hvorvidt hun også vil gå efter at blive valgt til posten på næste kongres, har hun ikke afgjort, sagde hun.

