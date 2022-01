3F-formands dobbeltliv skal drøftes på krisemøde tirsdag

Tirsdag mødes hovedbestyrelsen i fagforeningen 3F.

Dagsordenen vil være at drøfte sagen om formand Per Christensens dobbeltliv.

Det har DR fået bekræftet af et af bestyrelsesmedlemmerne. DR skriver ikke, hvilket medlem der er tale om.

Sagen om Per Christensen er blevet afsløret af B.T., der har kunnet fortælle, at formanden i en årrække ad to omgange har haft forhold til to kvinder samtidig, uden de vidste noget. Samlet er det dermed fire forskellige kvinder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge avisen skal Per Christensen også have skaffet sig adgang til en lejlighed, som ejes af en fond, hvor fire ud af fem medlemmer af bestyrelsen er fremtrædende ansatte i 3F.

Efter afsløringerne kom frem fredag, varslede Tina Christensen, næstformand i 3F, at der ville skulle holdes møde i hovedbestyrelsen.

Hun understregede dog også, at man ikke har mistanke om, at formanden skal have misbrugt sin position.

- Vi er naturligt nok blev spurgt til nogle af de ting, der står i B.T.'s artikel. Og vi holder et møde for at få nogle afklaringer.

- Med de oplysninger vi har i sagen, har vi ikke kendskab til forhold, der tyder på misbrug af hverken embede eller 3F-midler i forbindelse med Per Christensens privatliv.

- Vi mødes netop for at få en snak om de forhold, der spørges til, sagde hun lørdag i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Jyllands-Posten har talt med Randi Smitsdorf, der er et af medlemmerne af 3F's hovedbestyrelse.

Hun siger, at hun altid har holdt meget af Per Christensen som formand, og at hun ingen anledning har til at tro, at han har løjet over for hverken hende eller andre i 3F.

Alligevel er hun i tvivl om, hvorvidt han kan fortsætte.

- Han har bedraget nogle mennesker og holdt noget hemmeligt. Jeg kommer nok til at se på ham med nogle andre øjne. Det bliver det dér med, om man kan tro på ham, siger Randi Smitsdorf til Jyllands-Posten.

- Som forbundsformand er man jo vores alle sammens leder. Det er ham, der skal fortælle om, hvad der er foregået og sagt under for eksempel trepartsforhandlinger.

- Jeg har ingen tro på, at han nogensinde har fortalt os en løgn, men nogen har han jo i hvert fald løjet over for, siger hun til avisen.

Både B.T. og TV 2 erfarer, at tirsdagens møde i hovedbestyrelsen finder sted om formiddagen. Ifølge B.T. mere præcist klokken 10.00.

/ritzau/