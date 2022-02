3F skal vælge ny formand allerede til april

8. april skal 3F vælge, hvem der skal afløse Per Christensen som formand for fagforbundet.

3F vælger ny formand på en ekstraordinær kongres 8. april.

Det har 3F's hovedbestyrelse besluttet på et møde torsdag. Det skriver Fagbladet 3F.

Behovet for at finde en ny formand til fagforbundet opstod 25. januar, hvor den daværende formand, Per Christensen, stoppede i kølvandet på BT's afsløringer, at han har levet et dobbeltliv.

Det førte til, at næstformand Tina Christensen blev konstitueret som formand. Det vil sige, at hun midlertidigt overtog posten.

Tina Christensen har endnu ikke officielt besluttet sig for, om hun stiller op som formand på den ekstraordinære kongres.

Da hun 27. januar blev konstitueret som formand, sagde hun, at fagforbundet har brug for en handlekraftig ledelse, der kan fortsætte arbejdet for medlemmerne af 3F.

- Den opgave påtager jeg mig både med stolthed og ydmyghed i et fortsat tæt samarbejde med de øvrige kolleger i forbundets daglige ledelse og i vores hovedbestyrelse, sagde hun i en pressemeddelelse.

Den ekstraordinære kongres 8. april finder sted i Odense Congress Center. Her skal 730 delegerede stemme om, hvem der skal være ny formand.

Kandidater til formandsposten skal melde sig senest 1. marts, hvis de vil "være en del af den demokratiske proces", skriver Fagbladet 3F.

3F holder ordinær kongres i Aalborg til september, hvor der igen skal vælges formand. Forventningen er dog, at den formand, som bliver valgt til april, også skal vælges til september.

Den seneste formand i 3F, Per Christensen, sad på posten fra 2013 til 2022.

3F er Danmarks største fagforbund med 264.000 medlemmer.

/ritzau/