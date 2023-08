3F støtter Morten Skov Christiansen som ny FH-formand

3F bakker op om Morten Skov Christiansen som formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Det oplyser fagforbundet, der er Danmarks største, i en pressemeddelelse.

Ingen andre kandidater end Morten Skov Christiansen har meldt sig. Han er lige nu fungerende FH-formand.

Der skal vælges en permanent formand på en ekstraordinær kongres næste torsdag, den 7. september.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samtidig indstiller 3F, at Flemming Grønsund, der lige nu er forhandlingssekretær i 3F's grønne gruppe, bliver ny næstformand i FH, såfremt Morten Skov Christiansen bliver valgt som formand.

Den grønne gruppe dækker blandt andet over ansatte i agroindustrien.

Skov Christiansen var næstformand, inden han overtog som fungerende formand, så der bliver en plads ledig, hvis han vælges som en permanent løsning til at stå i spidsen for FH.

Der skal findes en ny formand, efter at Lizette Risgaard har trukket sig som følge af sager om upassende berøringer.

3F-formand Henning Overgaard siger i pressemeddelelsen, at FH står over for store udfordringer i de kommende år. Han mener, at Morten Skov Christiansen kan "sætte retning for vores fællesskab".

Artiklen fortsætter under annoncen

- Medlemmerne skal kunne se og mærke, at fagbevægelsen er relevant og tæt på deres hverdag og arbejdsliv, siger Henning Overgaard.

Overgaard mener desuden, at Morten Skov Christiansen på "forbilledlig vis" har ledt 3F igennem en svær tid og fremhæver desuden hans erfaring fra tiden som næstformand som en stor fordel.

Tidligere er der blevet spekuleret i, om forbundsformanden for Blik- og Rørarbejderforbundet, Henrik W. Petersen, ville stille op til FH-formandsposten.

Det har han dog afvist at have ambitioner om. Har andre det, er det muligt at melde sig som kandidat helt frem til den ekstraordinære kongres.

/ritzau/