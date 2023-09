3F trækker forslag om tre næstformænd i FH tilbage

3F trækker et forslag om tre næstformænd i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) tilbage blot få dage før en ekstraordinær kongres i FH torsdag.

Det oplyser formand for 3F Henning Overgaard i en skriftlig kommentar.

- Vi har trukket forslaget for at få tid til at diskutere og evaluere det løbende frem til ordinær kongres i 2026, skriver han.

398 delegerede skal torsdag den 7. september vælge en permanent FH-formand på en ekstraordinær kongres. I forbindelse med valget indstillede 3F tidligere i august Flemming Grønsund som ny næstformand.

Samtidig stillede 3F et forslag om at gå fra to til tre næstformænd. Det mødte dog kritik blandt andet fra FOA's formand, Mona Striib, der opfordrede 3F til at trække forslaget tilbage.

- Det skal vurderes på deres arbejde, hvordan det er gået, før vi tager stilling til det. Det handler om bedst mulig kvalitet til billigst mulige penge, sagde hun.

På FH's hjemmeside fremgår det, at formanden for FH's årsløn ligger på i alt cirka 1,4 millioner om året, mens næstformanden ligger på cirka en million kroner om året.

Der tegner sig et billede af en meget udramatisk kongres, hvor Morten Skov Christiansen allerede har samlet nok officiel støtte til at blive ny FH-formand.

Støtten kommer blandt andet fra store forbund som 3F og FOA.

Ingen andre kandidater har på nuværende tidspunkt meldt sig som formandskandidat.

Tidligere er der blevet spekuleret i, om forbundsformanden for Blik- og Rørarbejderforbundet, Henrik W. Petersen, ville stille op til formandsposten for FH.

Det har han dog afvist at have ambitioner om.

Morten Skov Christiansen overtog posten som fungerende formand for FH, efter at Lizette Riisgaard trak sig fra posten som følge af sager om upassende berøringer.

