4-årig pige død i ulykke - chauffør kræves fængslet

En blot 4-årig pige har mistet livet, efter at hun fredag aften sad i en bil, som kørte galt ved Nørre Nebel.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, der på Twitter også skriver, at en 34-årig mand vil blive stillet for en dommer tirsdag in absentia - altså uden selv at være til stede - ved et grundlovsforhør sigtet for uagtsomt manddrab.

Det sker ved Retten i Esbjerg klokken 13.30.

Sigtelsen drejer sig om trafikulykken fredag aften. Tidligere har det været oplyst, at to personer kom alvorligt til skade og blev fløjet til hospitalet med helikopter.

Ulykken skete i Nørre Nebel, der ligger i Sydvestjylland. Politiet har tidligere beskrevet det som en soloulykke.

I bilen sad en 34-årig mand samt en far på 30 år og hans 4-årige datter. Det var faren og den lille pige, der blev fløjet til Odense Universitetshospital med helikopter. Og den 4-åriges liv stod altså ikke til at redde.

Derfor er der rejst sigtelse for uagtsomt manddrab. Derudover er den 34-årige blevet sigtet for uagtsom legemsbeskadigelse.

Den 34-årige mand kom også til skade i ulykken, men hans tilstand blev beskrevet som mere stabil end de to andres.

En bilinspektør var på stedet efter ulykken, der skete på Hennebjergvej syd for Nørre Nebel. Den lille by ligger i Varde Kommune.

Bilinspektøren kan blandt andet vurdere, hvor hurtigt der er blevet kørt, eller om der er foretaget opbremsning eller lignende.

Pårørende til de tre involverede i ulykken blev underrettet fredag.

