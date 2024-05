40-årig erkender smugling af doping men vil ikke navngive bagmænd

En mellemmand, der handlede efter instruktion fra andre.

Sådan betegner en 40-årig mand, der er den hovedmistænkte i den hidtil største sag om indsmugling af doping og ulovlige lægemidler i Danmark.

Manden, der er kraftigt bygget, skaldet og iført en ternet skjorte, erkender sig delvist skyldig ved Retten i Kolding.

Men han hævder, at nogle personer længere oppe i hierarkiet stod for at modtage bestillinger og afsende de illegale præparater til Danmark.

Her modtog den 40-årige ifølge hans forklaring varerne og sendte dem videre til modtagere i både Danmark og resten af Europa.

Det fik han 100.000 kroner om måneden for, fortæller han.

Hvem der står bag, vil han ikke ud med.

- Jeg vil ikke navngive dem, og jeg har heller ikke lyst til at gå ind i, hvor de kommer fra, lyder det fra den tiltalte, der torsdag udspørges af anklager Malou Engel.

Den tiltalte hævder, at han i 2018 blev kontaktet af en "organisation", der ville oprette et lager i Danmark og have ham til at styre det.

Den 40-årige blev sammen med fem andre personer anholdt 13. juni sidste år i en aktion, som dansk og tysk politi stod bag.

På et lager i Kolding fandt politiet otte ton dopingmidler, illegale lægemidler samt piller af opioid-typen.

Det var en tysk tv-dokumentar, der havde sendt dansk politi på sporet af lagerbygningen i et industrikvarter.

Tyske journalister var gået undercover og havde hos et medicinalselskab i Indien bestilt dopingpræparater, der ikke er tilladt i Europa.

En vareprøve blev sendt - ikke fra Indien, men fra en adresse i Danmark.

En stor del af de beslaglagte præparater er af mærket "Alpha Pharma".

Midlerne er produceret i Indien af et medicinalselskab stiftet af danskeren Jacob Sporon-Fiedler.

DR og Politiken har beskrevet, at Sporon-Fiedler i 2019 blev idømt fem år og fire måneders fængsel for smugling af 16 ton steroider til Storbritannien.

Sporon-Fiedler er ikke tiltalt i sagen fra Kolding, men navnet dukker op under afhøringen af den 40-årige i Retten i Kolding.

Anklageren bider mærke i, at den 40-årige mistænkte flere gange har rejst til Indien, ligesom der blev fundet indiske rupees på hans bopæl.

Men den tiltalte afviser ethvert kendskab til Sporon-Fiedler og hævder, at rejserne til Indien bare har været ferie.

De fire andre mænd nægter sig skyldige i anklagen om, at de har været en del af en smuglerring med forskellige roller.

Sagen fortsætter med videre afhøring af de tiltalte 29. maj, og der falder dom i begyndelsen af juli.

/ritzau/