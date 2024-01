400 vidner skal høres i omfattende sag om skattesvindel

Det var Skattestyrelsens it-system, der alarmerede medarbejdere om potentiel skattesvindel, som nu har ført til en omfattende retssag, der langt om længe er taget hul på.

I sagen er en 34-årig kvinde tiltalt for at have hjulpet cirka 765 borgere med at snyde det offentlige for 8,6 millioner kroner i årene 2015-2018. Hun har fredag taget plads i Retten i Roskilde.

Frem mod september vil omkring 400 vidner løbende gøre det samme.

Anklagemyndigheden mener, at kvinden igen og igen skal have angivet forkerte oplysninger om de mange personers renteudgifter, fradrag for befordring og negativ kapitalindkomst.

Kun en enkelt gang gjaldt det hendes egne forhold, da hun unddrog for 11.000 kroner, fremgår det af tiltalen.

Den 34-årige kvinde forklarer fredag, at hun i perioden, hvor svindlen skal være begået, uddannede sig som socialrådgiver. Det var hendes ønske at arbejde med mennesker.

- Jeg er et menneske, der føler, jeg har en pligt til at hjælpe andre mennesker, siger hun.

Hun nægter sig skyldig i anklagerne mod hende.

Men hun har før påtaget sig en hjælpende rolle, når folk i lokalområdet i Køge spurgte hende til råds.

Hun hjalp dem med at læse breve eller udfylde papirer til lægen. Og så hjalp hun, når det handlede om skattevæsnet.

Kvinden ved ikke, hvor mange der bad om hendes hjælp. Men det var mange, siger hun.

Den første, hun hjalp med indberetning af oplysninger til Skat, var hendes tætte veninde. Hun skulle have hjælp til kørselsfradraget.

Efterfølgende begyndte andre at kontakte hende for at få assistance. Folk tog eksempelvis kontakt via Facebook.

- Men jeg har aldrig indberettet noget uden deres tilladelse, eller uden at de selv har opgivet oplysningerne.

Hun forklarer videre, at hun ikke gjorde noget for at forsikre sig, at tallene stemte, når de blev tastet ind i årsopgørelsen. Det var ikke hendes ansvar, mener hun.

Specialanklager Daniel Askbo forklarer, at det var et tip, der ledte styrelsen på sporet af kvinden.

Efter en undersøgelse af de mange sager kunne den konstatere, at indtastningerne var sket fra den samme ip-adresse. Den tilhørte tiltaltes mor.

Herefter blev både mobiltelefoner og computere beslaglagt til brug i efterforskningen.

Derudover fik politiet også adgang til kvindens bankudskrifter, hvoraf det fremgik, at hun havde modtaget betydelige overførsler fra en lang række konti, fortæller anklageren.

Sagen har været længe undervejs.

Det sidste punktum i anklageskriftet blev sat i februar 2021.

Siden da er sagen blevet udskudt flere gange, dels på grund af manglende ressourcer.

Nu – tre år efter anklageskriftets udfærdigelse - ser man frem mod 55 retsmøder, der skal behandles fra januar til september.

/ritzau/