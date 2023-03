41-årig anbringes efter overfald på hundelufter og trusler

En 41-årig mand er blevet idømt anbringelse på psykiatrisk afdeling på ubestemt tid efter at være fundet skyldig i blandt andet vold, brandstiftelse og trusler.

Det fremgår tirsdag af en dom, som et nævningeting ved Retten i Lyngby er kommet frem til.

Nævningetinget fandt manden skyldig i blandt andet 19. november 2021 at have truet en bilist i Charlottenlund med en knivlignende genstand, mens han råbte nogle trusler.

Derudover blev han fundet skyldig i at have slået en hundelufter i panden med skæftet af en kniv, så hun måtte sys med syv sting.

Efterfølgende satte han ild i en brændestabel i en garage i Charlottenlund, så både bilen og garagen udbrændte.

Brandstiftelsen førte ifølge anklageskriftet til skader for et beløb på over 231.000 kroner.

Manden erkendte at have gjort visse af de forhold, han var anklaget for.

Men ifølge retten nægtede han sig skyldig blandt andet under henvisning til nødret, fordi han "fandt handlingerne nødvendige for at afværge den truende skade, der sker i psykiatrien".

Han var desuden anklaget for i forbindelse med sin anholdelse i Gentofte på et offentligt tilgængeligt sted at have været iført en sikkerhedsvest uden at have oplyst det til politiet.

Desuden skulle han også have stjålet en hjertestarter til en ukendt værdi og i forbindelse med sin anholdelse været i besiddelse af fire skarpe patroner til en ni millimeter kaliber.

Det var på baggrund af vidneforklaringer, at nævningetinget kom frem til dommen.

Han blev dog frifundet i et forhold om trusler, hvor det, manden var anklaget for at sige, havde været uforståeligt.

Da manden blev fundet sindssyg, er han blevet idømt anbringelse fremfor fængsel.

Anbringelsen er ifølge Retten i Lyngby på ubestemt tid på grund af risiko for fremtidig ligeartet kriminalitet.

/ritzau/