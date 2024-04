41-årig anbringes på Sikringen for psykiaterdrab

En 41-årig mand anbringes på Sikringen i Slagelse uden længstetid.

Han er dømt for drabet på den 66-årige psykiater Mariann Stenberg, som blev begået 21. juli sidste år på Retspsykiatrisk Ambulatorium i Brøndby.

Sagen er afgjort af en domsmandsret i Retten i Glostrup, som var enige om afgørelsen.

Retten har dømt ham for alle forhold i sagen, som ud over drabet også drejede sig om to drabsforsøg, flere tilfælde af vold og trusler, og et voldtægtsforsøg.

- Hvor længe skal jeg være der? Hvor længe skal jeg være på Sikringen, afbryder den dømte mand flere gange, imens retsformanden læser afgørelsen op.

Retsformanden forklarer, at der ikke er nogen længstetid. Han skal derfor være indlagt på Sikringen, indtil en dommer beslutter noget andet.

Sikringen i Slagelse er en særlig psykiatrisk afdeling, som er forbeholdt de farligste psykiatriske patienter i Danmark.

Patienterne er enten indlagt på baggrund af et farlighedsdekret fra Justitsministeriet eller på baggrund af en dom.

Anklagemyndigheden kan ikke af sig selv kræve en person idømt anbringelse på Sikringen. Justitsministeriet skal også indstille til det.

Da den dømte mand er sindssyg, kan han ikke straffes. Derfor er han i stedet blevet idømt en anbringelsesdom.

De fleste, som får den type dom, bliver anbragt på en almindelig lukket retspsykiatrisk afdeling. Det ønskede den 41-årige mand også.

Mandens advokat Luise Høj oplyser, at dommen ankes delvist.

Hun har ikke mulighed for mundtligt at uddybe over for retten fredag, hvilke forhold den tiltalte gerne vil frifindes for i landsretten.

Under retssagen har den nu dømte mand nægtet sig skyldig. Luise Høj har henvist til hans mentale tilstand.

Manden har selv forklaret, at han følte sig provokeret af psykiateren, og at hun ifølge ham ville sætte hans dosis af medicin op uden grund.

- I har snakket meget om sygdom. Men generelt er jeg stille og rolig og venlig og rar, sagde manden tidligere fredag.

Efter dommen accepterede manden, at han fortsat skal sidde varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling. Det kom frem onsdag, at hans varetægtsfængsling også er foregået på Sikringen.

