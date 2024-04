41-årig kræves anbragt på Sikringen for drab på psykiater

Står det til anklagemyndigheden, skal den 41-årige mand, som er tiltalt for drabet på psykiateren Mariann Stenberg, anbringes på en psykiatrisk afdeling uden længstetid.

Det siger specialanklager Peter Rask i Retten i Glostrup. Her er retssagen om drabet tirsdag gået i gang.

I foråret sidste år blev det vurderet, at det skal ske på den særligt sikrede psykiatriske afdeling Sikringen i Slagelse.

Den tiltalte nægter sig skyldig. Det siger hans advokat Luise Høj.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun henviser blandt andet til straffelovens paragraf 16. Den handler om, at personer, som på gerningstidspunktet var utilregnelige, ikke kan straffes.

Ifølge tiltalen mødte den 41-årige mand i slutningen af juli 2023 op på Retspsykiatrisk Ambulatorium på Brøndbyøstervej.

Her stak han ifølge anklagen den 66-årige psykiater og to andre medarbejdere med kniv.

Anklageskriftet drejer sig også om vold, trusler, et voldtægtsforsøg og besiddelse af kniv.

Den tiltalte mand blev ført ind i retten af to politifolk i civil. Inden han satte sig på sin plads, vinkede han i retningen af Peter Rask og podiet, hvor retten sidder.

- Hej! lød det.

Ud over at henvise til straffelovens paragraf 16, siger Luise Høj i retten, at den tiltalte ikke bestrider, at han har været på de steder, som anklagemyndigheden mener, at han har.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men der er også nogle detaljer i anklagemyndighedens udlægning, som han er uenig i, lyder det fra forsvareren.

Utilregnelige og sindssyge gerningsmænd bliver ikke straffet i Danmark. At de ikke straffes, er dog langtfra ensbetydende med, at sagen ikke får konsekvenser.

I grove sager vil der ofte være tale om en dom til anbringelse på en psykiatrisk afdeling. Anbringelsen vil være på ubestemt tid, og først med en dommers velsignelse vil en dømt kunne udskrives på prøve.

En anbringelse på den særligt sikrede psykiatriske afdeling Sikringen er forbeholdt for de dømte, som bliver vurderet som særligt farlige.

Sagen fortsætter onsdag og fredag, hvor den ventes afsluttet.

/ritzau/