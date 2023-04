41-årig mand idømmes fængsel for hjemmelavede skydevåben

En samling af både rigtige skydevåben og hjemmelavede skydevåben koster en 41-årig mand tre år og ni måneders fængsel.

Dommen er faldet ved Retten i Næstved, som i januar kendte ham skyldig i at have haft seks skydevåben, hvoraf et var hjemmelavet. Desuden er han dømt for at forsøge at besidde fire hjemmelavede skydevåben, som dog ikke virkede.

Det oplyser anklager Skipper Falsled ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Et af de hjemmelavede våben endte med at kunne affyre skud, så det blev til en fuldbyrdet overtrædelse af straffelovens paragraf 192a (om besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder, red.).

Artiklen fortsætter under annoncen

- Ved andre er det blevet ved forsøget, for selv om de var forsøgt omdannet til ægte skydevåben, var det ikke lykkedes, siger anklageren.

De seks skydevåben var en tilvirket revolver, et oversavet jagtgevær, to luftgeværer, en salonriffel og et hjemmelavet skydevåben, der var fremstillet af blandt andet rør.

Dertil var altså fire hjemmelavede skydevåben, som ikke virkede.

Et af dem var forsøgt fremstillet med hjælp af metalrør. To andre var en luftrevolver og en gas- og signalrevolver, som var forsøgt omdannet. Den fjerde var en gas- og signalpistol, som var skilt ad, og med et deltvist udboret løb.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nogle af våbnene er fundet på mandens opholdssted og i et kolonihavehus på Sydsjælland.

Den dømte har under sagen nægtet sig skyldig og tog betænkningstid i forhold til, om han vil anke dommen.

Han har været varetægtsfængslet siden 8. august 2022 og skal fortsat være fængslet efter dommen.

/ritzau/