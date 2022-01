To konkurrerende elektronikbutikker i Holstebro rottede sig fredag sammen og fik standset en butikstyv.

41-årig mand varetægtsfængslet for butikstyveri i Holstebro

En 41-årig mand er lørdag blevet varetægtsfængslet i fire uger, efter at han med to andre stjal produkter fra to elektronikbutikker i Holstebro fredag.

Det fortæller vagtchef Anders Hansen ved Midt- og Vestjyllands Politi omkring midnat natten til søndag.

De øvrige formodede medgerningsmænd er fortsat på fri fod. Politiet har heller ikke fundet tyvekosterne endnu.

Den 41-årige mand blev anholdt, efter at de to elektronikkæder, der ligger tæt på hinanden i centrum af Holstebro, slog sig sammen om at følge efter butikstyven.

- Man får fat i den ene mand, blandt andet fordi personalet fra Power og Elgiganten rotter sig sammen - konkurrenterne rotter sig - og fanger den ene af dem, siger vagtchefen.

De formodede gerningsmænd stjal ifølge vagtchefen tre computere til en værdi af 20.000 kroner i Elgiganten og tre kameraer til en værdi af 10.000 kroner i Power.

De blev opdaget via overvågningen i Elgiganten.

Butikstyveriet blev anmeldt fredag eftermiddag omkring klokken 15, mens den 41-årige mand blev fremstillet ved et grundlovsforhør lørdag formiddag.

Manden er fra Gråsten i Sønderjylland.

Han skal forblive varetægtsfængslet frem til 18. februar.

/ritzau/