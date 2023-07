41-årig stilles for dommer efter knivdrab i psykiatrien

En 41-årig mand bliver ifølge Københavns Vestegns Politi lørdag klokken 11 fremstillet i grundlovsforhør som sigtet, i forbindelse med at tre medarbejdere ved Psykiatrisk Center i Glostrup fredag blev stukket ned - den ene afgik ved døden.

Grundlovsforhøret kommer til at foregå ved Retten i Glostrup, hvor en dommer skal tage stilling til, om den 41-årige skal varetægtsfængsles i sagen.

Manden blev ifølge Københavns Vestegns Politi anholdt klokken 12.45 fredag, cirka 35 minutter efter at politiet havde modtaget en anmeldelse om et knivstikkeri på Psykiatrisk Center på Brøndbyøstervej.

Tre medarbejdere var blevet stukket med kniv. Den ene havde fået overfladiske skader, mens det for de to andres vedkommende var alvorligt. Fredag eftermiddag afgik den ene ved døden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Gerningsmanden løb fra stedet, og ifølge politiet blev han anholdt "et stykke derfra".

Vicepolitiinspektør Charlotte Skovby fra Københavns Vestegns Politi oplyste fredag, at sagen efterforskes som et drab, men at det er for tidligt at sige noget om, hvilke motiver der måtte ligge bag.

Knivstikkeriet skete ved Retspsykiatrisk Ambulatorium på Brøndbyøstervej. Her er patienterne ikke indlagt, men kommer for at modtage ambulant behandling, som de er blevet dømt til at modtage, fordi de har begået kriminalitet.

/ritzau/