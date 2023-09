42-årig døde under anholdelse: Hells Angels-folk sørger

En 42-årig mand, som natten til lørdag mistede livet under en anholdelse på en adresse i Køge-området, har efter alt at dømme forbindelser til rockermiljøet, nærmere bestemt rockergruppen Hells Angels.

Mediet B.T. kunne allerede lørdag eftermiddag fortælle, at den 42-årige blev omtalt på Facebook, og at flere medlemmer af rockergruppen delte billeder af den 42-årige.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi vil vagtchef Emil Grønning over for Ritzau hverken be- eller afkræfte, om den 42-årig har haft en sådan tilknytning.

En gennemgang af opslagene på Facebook viser imidlertid, at den 42-årige i hvert fald har kendt flere medlemmer af Hells Angels, idet de udtrykker deres sorg og medfølelse over dødsfaldet.

Et af facebookopslagene stammer fra et fuldgyldigt HA-medlem, som blandt andet blev kendt i forbindelse med Den Store Rockersag. I 2012 blev han i Østre Landsret idømt 12 års fængsel for drabsforsøg og et groft overfald.

HA-medlemmet omtaler den afdøde mand som "vores hangaround".

Hangaround er i Hells Angels-sammenhæng en betegnelse for personer, som er tilknyttet klubben, men som endnu ikke er medlemmer.

Fra at være hangaround kan man avancere til betegnelsen "prospect", hvorefter der for de udvalgte venter et fuldgyldigt medlemskab.

Ud over den dømte fra Den Store Rockersag optræder flere andre personer, hvor det i forbindelse med forskellige straffesager er kommet frem, at de er HA'ere.

Gennemgangen af den afdødes mands Facebook-profil viser imidlertid meget andet end bekendtskaber i rockerverdenen. Han var far til tre børn, og på hans egen profil står der ingenting om Hells Angels.

Siden bugner tværtimod med kærlige opslag om børnene og med billeder af hans nye kone, som han blev forlovet med sidste efterår og gift med denne sommer.

Hvad der mere nøjagtigt skete på adressen i Køge, da den 42-årige mistede livet, er endnu ikke oplyst. Sagen undersøges af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

Politiklagemyndigheden undersøger sager, hvor folk kommer til skade eller dør i politiets varetægt eller som følge af politiets handlinger. DUP kan iværksætte samme efterforskningsskridt mod politifolk, som politiet kan i straffesager mod civile.

På baggrund af en redegørelse fra DUP træffer Statsadvokaten senere afgørelse om, hvorvidt der er grundlag for at kritisere politiet eller strafforfølge politifolk.

Det var Midt- og Vestsjællands Politi, som natten til lørdag rykkede ud til adressen i Køge. Politiinspektør Thomas Tarpgaard har fortalt, at man havde modtaget en anmeldelse om husspektakler.

Da sagen undersøges af DUP, ønsker Midt- og Vestsjællands Politi ikke at oplyse yderligere detaljer om sagen på nuværende tidspunkt.

