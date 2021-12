43-årig havde tyvekoster for 3,5 millioner kroner

En litauisk mand blev anholdt i Tyskland med tyvekoster for millioner. Nu er han dømt for groft hæleri.

En 43-årig litauisk mand er tirsdag ved Retten i Sønderborg idømt to års fængsel og udvisning for bestandigt for groft hæleri, efter at politiet fandt stjålet sølv og elektronik for omkring 3,5 millioner kroner.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev anholdt i Tyskland den 15. april, efter at man via gps havde sporet en række tyvekoster til hans bil.

Den 9. juli blev han udleveret til Danmark og fremstillet i grundlovsforhør. Han har siddet varetægtsfængslet lige siden.

I bilen fandt politiet blandt andet 26 gps-skærme og 16 gps-antenner til en samlet værdi af knap 1,5 millioner kroner samt 54 iPhones til omkring 300.000 kroner.

Desuden fandt man mere end 24 kilo sølv, herunder sølvbestik og mere end 10 kilo smykker til en samlet værdi af godt 1,5 millioner kroner. Endelig var han også i besiddelse af 35 bærbare computere.

Retten konfiskerede også de tyvekoster, som politiet endnu ikke har fundet ejerne til. Det drejer sig blandt andet om værktøj, sølv, computere og kameraudstyr.

Det har ikke været muligt at få oplyst, om den 43-årige ankede dommen.

/ritzau/