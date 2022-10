43-årig hjalp med at læsse store mængder hash om på lastbiler

En 43-årig mand er onsdag blevet idømt fire et halvt års fængsel for sin rolle i en større sag fra Djursland, som handler om over et ton hash.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Specialanklager ved NSK, Lise Hebsgaard, fortæller, at den 43-årige mand, Søren Juel Hansen, har boet på adressen, hvor hashen blev leveret, sammen med en anden mand.

Ifølge politiet leverede udenlandsk-indregistrerede lastbiler store mængder hash til landejendommen, som en anden mand havde stillet til rådighed.

- Så har han boet på stedet og hjulpet praktisk til i forbindelse med, at lastbilerne var der, siger hun.

Hun nævner, at manden har hentet lastbilerne ude ved en rundkørsel og hjulpet med at læsse dem om på ejendommen.

Retten i Randers har kendt manden skyldig i at modtage og besidde i alt 1300 kilo hash.

Sagen mod Søren Juel Hansen har kørt som en tilståelsessag. Han udbad sig betænkningstid, i forhold til om han vil anke dommen.

Anklagemyndigheden er tilfredse med onsdagens dom. Lise Hebsgaard mener, at det er en hård dom taget i betragtning af, at han trods alt har haft en beskeden medvirken.

- Men det er et stort kvantum, det er over flere måneder, og det er af mange gange, så derfor er vi tilfredse med, at der er blevet udmålt den her lange straf, siger hun.

Sagen udspringer af en politiaktion fra starten af april. Her slog politiet til mod 20 adresser på Djursland, Fyn og i Spanien. Ti blev efterfølgende fængslet i sagen.

En 51-årig mand er allerede dømt. Det blev han i starten af september. Han blev idømt syv års fængsel for blandt andet at have besiddet og modtaget 2,1 ton hash.

Retten fandt det bevist, at den 51-årige havde spillet en større rolle i sagen. Det skrev NSK i en pressemeddelelse, da dommen blev afsagt i september.

/ritzau/