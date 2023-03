44-årig idømt fængsel for at ramme mand i ansigtet til heavykoncert

En 44-årig mand, som deltog i et moshpit under en koncert med heavy-gruppen I Am Morbid, er mandag blevet idømt 30 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste for vold mod en anden tilskuer.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politis anklagemyndighed på Twitter.

Tilskueren blev ramt i ansigtet med en albue så hårdt, at han flækkede et øjenbryn og slog en flig af en tand. Den 44-årige mand accepterede dommen.

En moshpit er typisk et område foran scenen til en koncert, hvor publikum danser voldsomt, skubber til hinanden og hopper.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hændelsen er sket under en koncert i Roskilde sidste år, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Ifølge politiet har den mandlige tilskuer, som blev ramt, forklaret, at han ikke selv deltog i moshpitten, men at han var almindelig tilskuer.

Politiet oplyser også, at der ikke har været nogen uoverensstemmelse imellem de involverede forud for hændelsen.

Den 44-årige mand har erkendt, at han ramte den mandlige tilskuer i ansigtet. Men han nægter, at det var tilsigtet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den dømte har forklaret, at han forlod stedet bagefter. Det skulle være med til at undgå, at det eskalerede, fortæller politiet.

De 30 dages fængsel blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Ud over den betingede straf skal manden betale en erstatning til den forurettede for tandskaden, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

/ritzau/