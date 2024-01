45-årig blev opdaget af amerikansk efterforskning af sexshows

Der er på mange måder tale om en usædvanlig sag, hvor en 45-årig mand vil tilstå, at han blandt andet har købt en række seksuelle webcamshows med mindreårige.

Sådan lyder det torsdag morgen fra Tasi Nørskov Jensen, som er anklager ved Københavns Politi.

Retten på Frederiksberg skal høre om den 45-årige kan tilstå i alt 85 sigtelser over to retsmøder. Sagen udspringer af en amerikansk efterforskning af sexshows på Filippinerne i 2022.

- I forbindelse med den efterforskning kommer amerikanerne på sporet af en lang række købere rundt om i verden, lyder det fra anklageren.

Københavns Politi fik herefter et tip om den danske mand igennem Europol.

Manden, der tager plads i vidneskranken, er højere end begge de kvindelige politifolk, der bevogter ham.

Han husker det som, at det startede med, at han købte sig til mere almindelig webcamsex på hjemmesider. På et tidspunkt spurgte han, om det kunne lade sig gøre med en person, som var yngre.

- Hun viste sig at være meget yngre, siger han.

Under efterforskningen har politiet fået adgang til skærmoptagelser af opkald på tjenesten Skype. De tidligste er fra 2017 og de seneste fra 2022.

De viser de overgreb, som manden skal have set, til dels instrueret, og i de fleste tilfælde betalt for.

Derfor går det meste af torsdagen med, at anklageren viser ham stillbilleder af videoerne og spørger, om han kan genkende dem.

I enkelte tilfælde har politiet kun mandens beskeder om de seksuelle handlinger.

De 85 sigtelser handler ifølge en retsmødebegæring om 23 webcamshows, at den sigtede mand har fået tilsendt billeder, og at manden har været i besiddelse af børneporno.

Mandens forsvarer understreger ved retsmødets start, at hans klient ønsker at få behandling.

Den 45-årige mand er beskyttet af et navneforbud. Derfor er det strafbart at komme med oplysninger, som kan identificere ham.

Den sigtede har siddet varetægtsfængslet, siden han blev anholdt.

Sagen fortsætter i slutningen af januar, hvor der også ventes dom.

/ritzau/