45 procent af flyene i Københavns Lufthavn var forsinkede i april

I april måned var 45 procent af alle flyvninger til og fra Københavns Lufthavn i Kastrup forsinkede mere end et kvarter.

Sammenlagt har omkring en million rejsende været ramt af forsinkelser. Hertil kommer omkring 60.000 passagerer, som har fået aflyst deres fly.

Det oplyser Københavns Lufthavne i en pressemeddelelse i forbindelse med trafiktal for april.

Ifølge kommerciel direktør i Københavns Lufthavne Peter Krogsgaard er forsinkelserne primært en konsekvens af konflikten mellem Naviair, der styrer trafikken i det danske luftrum, og flyvelederne.

- Den gør, at der har været færre medarbejdere på arbejde og dermed plads til færre flyvninger i timen. Det gør, at der kommer forsinkelser ind til Københavns Lufthavn og også ud af lufthavnen igen.

- Det har rigtig store konsekvenser for lufthavnen, for flyselskaberne og selvfølgelig også for de mange passagerer, som bliver forsinket eller får aflyst deres fly, siger han.

I alt har der været 19.200 flyvninger i lufthavnen i april. 400 flyvninger blev helt aflyst, oplyser lufthavnen.

Manglen på flyveledere skyldes blandt andet afskedigelser under coronakrisen. Her var der ikke samme behov for flyveledere som nu.

Men efter at der igen er kommet gang i luftfarten, er der opstået en mangelsituation.

I indflyvningskontrollen i lufthavnen ligger bemandingen omkring ti procent under det ønskede niveau, har Naviair tidligere oplyst.

Manglen på flyveledere har ført til en konflikt mellem Naviair og flyveledernes fagforening, Datca.

Naviair ønsker blandt andet, at medarbejderne tager ekstravagter.

Samtidig mener flyvelederne, at ekstravagterne har fået for stort et omfang. De udtaler, at de har taget over 1500 ekstravagter det seneste år.

Forhandlingerne mellem de to parter brød sammen tirsdag den 2. maj.

Mandag oplyste Datca-formand Esben Jean-Pierre-Blum i et skriftligt svar til Ritzau, at der ikke havde været forhandlinger siden nedbruddet.

Naviair og Datca oplyser, at de mødes torsdag. Esben Jean-Pierre-Blum skriver torsdag, at det en forudsætning for forhandlinger er, at Naviairs ledelse har mandat til at forhandle bredt om Datcas oplæg.

- Hvis det er tilfældet, ser vi meget frem til at finde en langsigtet løsning, skriver han.

Fra den kommercielle direktør i Københavns Lufthavne, Peter Krogsgaard, lyder en opfordring til, at parterne når til enighed.

- Vores klare forventning er, at parterne finder sammen i en forhandling og finder en løsning fremadrettet, så vi kan få den normale drift tilbage igen, siger han.

Peter Krogsgaard påpeger også, at Københavns Lufthavne forventer mere end 7,5 millioner rejsende gennem terminalerne i de tre sommermåneder. Det er derfor presserende, at der findes en løsning.

I løbet af april var der 2,2 millioner passagerer igennem Københavns Lufthavn i Kastrup. Det var cirka 200.000 flere end måneden før og en stigning på 22 procent sammenlignet med april sidste år.

