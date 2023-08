45 virksomheder har været undersøgt for brud på Rusland-sanktioner

I 2023 har i alt 45 danske virksomheder været undersøgt for potentielle overtrædelser af sanktioner mod Rusland på grund af landets invasion af Ukraine.

Det skriver Berlingske.

Ifølge avisen har ingen danske virksomheder indtil videre brudt sanktionerne.

23 af de sager er fortsat åbne, og to af sagerne er blevet overdraget til politiet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Oplysningerne stammer fra en aktindsigt, som avisen har fået fra Erhvervsstyrelsen. Styrelsen ønsker ikke at oplyse, hvilke virksomheder det drejer sig om.

Sagerne er et resultat af kontroller, oplysninger fra medierne og et tæt samarbejde mellem myndigheder både i Danmark og i udlandet, fremgår det af et skriftligt svar fra styrelsen ifølge Berlingske.

I de lukkede sager har myndighederne 15 gange vurderet, at sanktionerne ikke er blevet brudt. Fem sager er blevet undersøgt af Erhvervsstyrelsen, som ikke vurderede, at sagen "faldt under styrelsens kompetence".

Lektor på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet Jens Ladefoged Mortensen er ikke overrasket over antallet. Han fremhæver over for Berlingske, at myndighederne er opmærksomme på, at nogle virksomheder potentielt bryder reglerne.

Arbejdet med at opklare det kan være komplekst, forklarer Jens Ladefoged Mortensen til avisen. Det kan forklare, hvorfor flere sager endnu er verserende.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er netværk, skuffeselskaber, ejerforhold og så videre. Man kan godt have en hypotese om, at dem, der er i gang, kræver noget mere arbejde, siger Jens Ladefoged Mortensen ifølge Berlingske.

Tidligere på sommeren vedtog EU-landene den 11. sanktionspakke mod Rusland. Et mål med pakken var blandt andet at ramme tredjelande, der omgår sanktioner ved at eksportere varer til Rusland.

Ifølge Berlingske har Toldstyrelsen herhjemme advaret mod, at en række lande hjælper Rusland med at omgå sanktioner. Det drejer sig blandt andet om eksempelvis Kasakhstan, Uzbekistan, Tadsjikistan, Armenien, Kirgisistan og Georgien.

/ritzau/