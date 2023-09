45.000 boligejeres opkald misset i første uge efter nye vurderinger

Tusindvis af boligejere ringede ind til Vurderingsstyrelsen den første uge, efter at de nye ejendomsvurderinger blev offentliggjort i midten af september.

Men langt fra alle kom igennem. Styrelsen missede knap 45.000 telefonopkald i den første uge, efter at vurderingerne kom ud.

Det fremgår i materiale fra Skatteministeriet fremlagt i forbindelse med et møde tirsdag mellem de politiske partier bag vurderingerne.

Det skriver Berlingske.

I den efterfølgende uge missede styrelsen over 5000 opkald. Medarbejderne formåede i løbet af de to uger at besvare lidt over 9000 opkald.

I materialet fra ministeriet fremgår det, at styrelsen siden har opbemandet telefonbetjeningen.

Vurderingerne er blevet mødt med stor kritik. Flere medier har blandt andet kunnet berette om vurderinger, som selv skatteminister Jeppe Bruus (S) har kaldt "helt på månen".

Det har blandt andet også medført, at Skatteministeriet kort tid efter offentliggørelsen har etableret en særlig taskforce og en ny enhed, der har til formål at forbedre de nye foreløbige vurderinger.

Som udgangspunkt kan man hverken klage over eller rette i de foreløbige vurderinger. Først når den endelige 2022-vurdering ifølge planen lander engang i 2025, kan man rette fejl og klage.

Det forlød dog kort tid efter vurderingernes offentliggørelse, at man kunne henvende sig til styrelsen, hvis man vurderede, at vurderingen var helt skæv.

Skatteministeren forsikrede fredag boligejere svar inden for 14 dage, i tilfælde af at de har klaget til Vurderingsstyrelsen over en for høj vurdering af deres grund.

Det sagde han til Børsen.

Han har tidligere oplyst, at op mod 68.000 vurderinger skal gennemgås for fejl. Det drejer sig om netop de tilfælde, hvor grundvurderingen er højere end ejendommens værdi.

Vurderingerne danner grundlag for den boligskat, som skal betales i 2024.

/ritzau/