46-årig mand idømt seks års anstaltsanbringelse for drab i Arsuk

En 46-årig mand fra den grønlandske bygd Arsuk i Sydgrønland er blevet idømt seks års anstaltsanbringelse for drab på en 58-årig mand den 30. august 2022.

Det skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

De to mænd havde forud for drabet drukket øl og hørt musik sammen med en tredje person. Den 58-årige skulle helt umotiveret have slået den nu dømte mand i ansigtet, hvilket resulterede i et slagsmål mellem de to mænd.

Den 46-årige skulle herefter have slået den 58-årige i hovedet med en guitar og kastet ham ned ad trappen til huset.

Den 58-årige brækkede i forbindelse med faldet nakken og afgik ved døden.

Det er normal praksis i Grønland, at man får syv års anstaltsanbringelse for drab, men retten har i sagen fundet flere formildende omstændigheder. Det fortæller anklager Alexander Stürup, som har ført sagen ved kredsretten.

- Der er ikke tale om et nøje planlagt drab, men derimod et slagsmål mellem tiltalte og forurettede. Det eskalerede og fik en dødelig udgang.

- Samtidig gjorde tiltalte alt, hvad han kunne, for at redde den forurettede, da han fandt ud af, hvor ilde tilredt den 58-årige var. Det talte for en mildere dom, og det mente retten også, udtaler han i pressemeddelelsen.

Ifølge ham har sagens omdrejningspunkt været, hvorvidt den 46-årige vidste, at den vold, han udsatte den 58-årige for, var så farlig, at han kunne dø af det.

- Man dør ikke nødvendigvis af at falde ned ad en trappe, og derfor har det også været en stor opgave at bevise, at tiltalte var klar over, at forurettede kunne dø.

Politiet valgte dog at tiltale den 46-årige for drab, og det blev også rettens vurdering, at den nu dømte måtte kunne indse, at manden kunne dø af det.

Den 46-årige modtog dommen.

