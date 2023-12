47-årig mand er sigtet for at smugle 900 kilo hash

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har onsdag anholdt og sigtet en 47-årig mand for indsmugling af 900 kilo hash.

Det skriver NSK i en pressemeddelelse.

Flere adresser i København og en enkelt adresse i Nordsjælland er onsdag blevet ransaget som en del af sagen.

- Det er vores opfattelse, at manden har spillet en markant rolle i et organiseret kriminelt netværk, der handler med narkotika i Danmark. Det er derfor glædeligt, at vi nu har fjernet et vigtigt led i netværket, siger vicepolitiinspektør i NSK, Lars Feldt-Rasmussen, i pressemeddelelsen.

Den 47-årige vil blive fremstillet i grundlovsforhør torsdag morgen.

/ritzau/