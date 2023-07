47-årig mand frifundet for overgreb under massage

En 47-årig mandlig massør frifindes for anklage om at have begået et seksuelt overgreb mod en kvinde, som han masserede.

Dommen er afsagt af en enig domsmandsret i Østre Landsret mandag.

I marts blev han ved Københavns Byret frifundet i sagen, og landsrettens afgørelse er dermed en stadfæstelse.

Sagen drejer som en kvinde, der i juni 2022 opsøgte massøren, da hun havde problemer med bækkenbunden, som han gennem massage tilbød behandling for.

Kvindens forklaring blev mandag holdt bag lukkede døre.

Anklager Anne Marie Dybdal Christensen fortalte dog, at kvinden havde forklaret, at den 47-årige mand skulle have berørt hende ved klitoris med en "rytmisk bevægelse frem og tilbage" med den hensigt at få hende til at opnå en orgasme.

Det afviste massøren.

Han fortalte selv i retten, at han har to domme for blufærdighedskrænkelse under massage. Den ene er fra 2012, mens den anden er fra 2019.

Han er dømt for i alt at have blufærdighedskrænket fem kvinder, der alle var gravide.

De domme har fået ham til at lægge en artikel ud på massageklinikkens hjemmeside, der beskriver behandlingen mod problemer i bækkenbunden, forklarede han.

Af artiklen fremgår det blandt andet, at der under massagen kan komme "autonome seksuelle reaktioner", og at der masseres både udenfor og indenfor kønsåbningen.

- Det (dommene, red.) ligger til grund for, at jeg har lavet artiklen så omfattende. Netop så jeg ikke endte i sådan en sag her igen.

- På hjemmesiden efter 2012 har jeg brugt billeder og beskrivelser, så man har et billede af, hvad man går ind til, lød det.

Ifølge mandens forklaring havde kvinden læst artiklen og var "overordentligt" godt inde i, hvad behandlingen indebar.

Kvinden skal ifølge anklageren have forklaret, at hun har læst dele af artiklen, og at hun inden behandlingen var blevet gjort opmærksom på, hvad den indebar.

Hun mener dog, at behandlingen tog en drejning, hvor mandens hensigt blev at "onanere hende".

- I en sag som den her, hvor der er givet samtykke til en del, skal man finde det bevist, at det er gået ud over samtykket. At det har taget en anden form, end det, der var samtykke til, lød det fra anklageren.

Men retten fandt det altså ikke bevist, at den gik ud over samtykket. Her blev der lagt vægt på, at behandlingen lå inden for det, der var beskrevet i artiklen.

Retten slog desuden fast, at der er ikke er nogen tvivl om, at kvinden har haft en "meget, meget ubehagelig oplevelse, som hun har oplevet som krænkende", men at manden ikke har haft forsæt til at begå seksuelt overgreb.

/ritzau/