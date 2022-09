47-årig voldtog steddatter i flere år

Stedfader er idømt syv års fængsel for at have voldtaget pige både i hjemmet og på hotelværelse.

En 47-årig mand er i Vestre Landsret i Esbjerg onsdag idømt syv års fængsel for i flere år at have voldtaget sin steddatter og udsat sin egen datter for vold.

Det skriver Statsadvokaten i Viborg på Twitter.

Voldtægterne af steddatteren stod på i flere år frem til juli 2020. Da var hun ti år gammel. Pigen blev udsat for overgreb flere steder i hjemmet og på et hotelværelse i London.

Dertil kommer flere tilfælde, hvor stedfaren måtte opgive sit forehavende, fordi han var for fuld.

Stedfaren har under hele sagen nægtet sig skyldig.

Da sagen blev behandlet i byretten, lagde chefanklager Martin von Bülow derfor vægt på, at retten skulle afgøre, hvem der var mest troværdig - pigen eller stedfaren, skrev JydskeVestkysten dengang.

Han fortalte derefter, at pigen helt usædvanligt havde været gennem fire videoafhøringer, hvor hun hver gang gentog sin forklaring.

Den 22. december sidste år idømte Retten i Esbjerg ham syv års fængsel. Han fik også forbud mod at lade børn under 18 år tage ophold i sin bolig og selv tage ophold hos personer, hvor der er børn under 18 år.

Han ankede på stedet dommen til frifindelse, men onsdag har Vestre Landsret altså stadfæstet byrettens afgørelse.

/ritzau/