48-årig savnet sejler fundet død i vandkant nær Fårevejle

En 48-årig mand er blevet fundet død i vandkanten ved Fårevejle. Der er tale om en af to mænd, der har været savnet siden onsdag.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi Til Ekstra Bladet.

Manden var sammen med en 55-årig ude at sejle, men dukkede ikke op i havnen i Havnsø som planlagt.

Derfor blev de begge meldt savnet af familien.

- Vedkommende (Der blev fundet død, red.) er blevet identificeret som den ene af de to efterlyste, siger Thomas Kristensen, pressemedarbejder ved Midt- og Vestsjælland, til Ekstra Bladet.

Billeder fra Morænebakken, der ligger i et naturområde langs kysten Fårevejle, viser flere betjente og redningsfolk på stranden og på en natursti.

Eftersøgningen efter de to mænd blev indstillet tidligt torsdag morgen. Mændene var sejlet ud fra Røsnæs med kurs mod Havnsø.

Bekymret familie til de to slog alarm til politiet klokken 22.42 onsdag aften, da mændene ikke var sejlet i havn til aftalt tid.

Det oplyste vagtchef Jesper Mortensen torsdag morgen.

Natten igennem har politiet og Forsvaret søgt til lands og på vandet efter mændene, der er i familie med hinanden. Det lykkedes dog ikke at finde dem.

Eftersøgningsarbejdet var i løbet af natten også besværliggjort af voldsomt vejr i området.

Derfor lød opfordringen fra Midt- og Vestsjællands Politi torsdag morgen, at politiet ville være til stede langs kysterne i området ud for Nordvestsjælland.

Borgere blev også bedt om at slå alarm, hvis de så noget langs vandkanten.

Om det er en tilfældig person, der fik øje på den 48-årige, er ikke oplyst.

Natten til torsdag havde Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) et varsel ude om risiko for stormende kuling med vindstød af stormstyrke for den sydlige tredjedel af landet. Det inkluderede farvandet ud for Nordvestsjælland.

Ifølge vagtchef Jesper Mortensen var det mandag morgen for tidligt at sige noget om, hvad der kan være sket med de to mænd.

- De kan have haft motorstop, båden kan være kæntret og så videre, sagde vagtchefen omkring klokken 00.50 natten til torsdag.

Havnsø ligger godt 20 kilometer nordøst for Kalundborg.

De pårørende er underrettet.

/ritzau/