Manden tilstod i retten, at han i 2020 hentede flere kilo kokain i Brøndby og senere afleverede dem på Amager.

48-årig skal ni år i fængsel for 15 kilo kokain

En 48-årig mand er fredag i Københavns Byret blevet idømt ni års fængsel for at have modtaget, besiddet og videregivet 15 kilo kokain.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, i en pressemeddelelse.

Thomas Sivertsen tilstod i retten, at han den 7. maj 2020 hentede kokainen i Brøndby og bragte den til Vanløse. Her opbevarede han stoffet i fem dage, før han afleverede 13 kilo ved DR Byen metrostation på Amager.

Sagen er en del af et større kompleks, som politiet har døbt "Operation Sixpence".

Operationen blev offentligt kendt, da det daværende Særlig Efterforskning Øst i september sidste år i samarbejde med spansk politi slog til mod et netværk af narkokriminelle.

Flere adresser blev ransaget, og 15 personer blev anholdt. 13 blev anholdt i Danmark, og to fra Hells Angels blev anholdt i Spanien.

Siden er sagen vokset og involverer 30 personer, hvoraf flere har fået dom. Blandt andet blev en 32-årig mand i juli idømt otte års fængsel for at have modtaget og videregivet 12 kilo kokain.

Anklager ved NSK Jelena Hansen ville have Thomas Sivertsen idømt 10 års fængsel for hans rolle i sagen. Selv om straffen landede på et år mindre, er hun godt tilfreds med fredagens dom.

- Dygtigt politiarbejde har frembragt så overvældende beviser til brug for fremlæggelsen af sagen i retten, at domfældte har set skriften på væggen og tilstået sine kriminelle handlinger, udtaler hun.

- Jeg er meget tilfreds med afgørelsen, der sender et klart signal om, at det straffes hårdt, når man medvirker til at samfundsskadelig narkotika ender på gaden i Danmark.

/ritzau/