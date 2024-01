49-årig mand idømmes fængsel for overgreb på teenagedatter

En 49-årig mand er fredag idømt fængsel i tre år og seks måneder for seksuelt misbrug af sin datter.

Det oplyser Retten i Roskilde på sin hjemmeside.

Manden er kendt skyldig i at have misbrugt sin biologiske datter fra sommeren 2010 og fire år frem. Hun var dengang mellem 12 og 16 år.

Han var tiltalt for både fuldbyrdet voldtægt og for at have tvunget pigen til oralsex. Overgrebene blev ifølge anklageskriftet begået i deres fælles hjem på Sjælland i et kælderrum, et værelse og et badeværelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Et nævningeting ved Retten i Roskilde har konkluderet, at manden både havde samleje med pigen og tvang hende til oralsex.

Men han dømmes ikke for voldtægt, fordi det ifølge retten ikke er blevet tilstrækkeligt bevist, at faren brugte vold, magt, tvang eller trusler på en måde, så der var tale om voldtægt efter den dengang gældende lovgivning.

- Da den nugældende straffelov er forskellig fra den, der gjaldt ved handlingernes foretagelse, blev spørgsmålet om strafbarhed og straf afgjort efter den nugældende lov, skriver retten i sit resumé af dommen.

Retten skiver videre, at afgørelsen af sagen ikke måtte blive strengere end efter den lov, der gjaldt, da overgrebene fandt sted.

Dog mente et flertal af nævningetinget - seks nævninger og to dommere - at den tiltalte havde overvundet pigens modstand ved hjælp af sin fysiske og psykiske overlegenhed.

Artiklen fortsætter under annoncen

I 2021 blev der indført en ny voldtægtslovgivning. Den indebærer, at det kan betegnes som voldtægt, hvis der ikke er udtrykt samtykke før samleje.

Tidligere kunne en tiltalt først dømmes for voldtægt, hvis der havde været vold, trusler eller tvang involveret, eller hvis offeret var i hjælpeløs tilstand.

Manden ankede dommen på stedet.

/ritzau/