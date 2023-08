50 nedgravede heste fundet ved stutteri

Ved et stutteri nord for Viborg har myndighederne under en stor aktion onsdag fundet cirka 50 nedgravede heste.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi onsdag aften i en pressemeddelelse.

Politiet har stået for indsatsen i et samarbejde med både Fødevarestyrelsen og Viborg Kommune.

Med gravemaskiner er jorden blevet endevendt flere steder ved stutteri Viegård, som ligger nær Skals.

Artiklen fortsætter under annoncen

Gennem længere tid har politiet modtaget anmeldelser om mulig overtrædelse af dyreværnsloven på stutteriet, og myndighederne har flere gange tidligere i år været på kontrolbesøg.

På et pressemøde onsdag eftermiddag har Viborg Kommune oplyst, at nedgravning af døde heste kræver en tilladelse fra kommunen - og at der ikke er blevet søgt om tilladelse.

- Det er ulovligt og et brud på miljøbeskyttelsesloven, udtaler direktør Hans Jørn Laursen fra Viborg Kommune i pressemeddelelsen onsdag aften.

Politiet i er gang med en større efterforskning om mulige overtrædelser af dyreværnsloven. Fire sigtelser drejer sig om i alt 35 forhold, har politiet tidligere oplyst.

/ritzau/