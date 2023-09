51-årig herningenser skal 60 dage i fængsel for insiderhandel

En 51-årig mand fra Herning er tirsdag blevet idømt en fængselsstraf på 60 dage for at have begået insiderhandel.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

I foråret 2022 bad han sin bank om at købe for omkring 200.000 kroner aktier i et børsnoterede byggefirma.

Dagen efter aktiekøbet blev det offentliggjort, at byggefirmaet havde købt en produktionsenhed af et andet firma, hvor herningenseren var direktør. Herefter steg aktiekursen for byggefirmaet, og det gav direktøren en umiddelbar økonomisk fordel på 7383 kroner.

- Jeg er tilfreds med dommen, der understreger, at det er alvorligt, hvis man misbruger insiderviden til at opnå en personlig økonomisk fordel, også selv om denne har været begrænset.

- Det går både ud over de investorer, der ikke har adgang til den samme viden, og tilliden til det finansielle system generelt, siger anklager hos NSK Christian Raaholt Hahn i pressemeddelelsen.

Det var Finanstilsynet, der i september 2022 anmeldte sagen til NSK.

Den 51-årige mand har udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen.

