51-årig mand fængslet for vold med døden til følge mod 39-årig

En 51-årig mand er fredag eftermiddag blevet varetægtsfængslet i fire uger i en sag, hvor han torsdag blev anholdt og sigtet for drab på en 39-årig mand i Søndersø på Fyn.

Det skriver TV 2 Fyn.

Dommeren ved Retten i Odense mente dog ikke, at der var grundlag for fængsling for drab, og han blev i stedet varetægtsfængslet for vold med døden til følge.

- Der er rejst sigtelse for manddrab, men man har truffet afgørelse om, at der er begrundet mistanke om vold med døden til følge. Nu må vi se, hvad efterforskningen viser, siger Maria Blomsterberg, der er senioranklager ved Fyns Politi til TV 2 Fyn.

Torsdag blev den 51-årige mand anholdt, efter politiet kort før klokken 16 fik en anmeldelse, der fik dem til at rykke ud til Thorvaldsensvej i Søndersø.

Her fandt man den 39-årige mand i live, men han afgik senere ved døden.

Ifølge Ekstra Bladet døde den 39-årige som følge af, at et stikvåben var blevet stukket ind i venstre side af mandens bryst.

Samme medie skriver, at der havde været en diskussion og et opgør mellem de to mænd på den adresse, hvor politiet fandt den 39-årige. Politiets teknikere skulle have arbejdet på adressen natten til fredag for at sikre spor.

Grundlovsforhøret blev afholdt bag lukkede døre, og det har derfor ikke været muligt for pressen at høre en eventuel forklaring fra manden.

Politiet ville gerne have dørene lukket, sådan at den fortsatte efterforskning ikke blev påvirket.

Den 51-årige mand nægter sig ifølge dennes forsvarer skyldig i drab. Han erkendte dog i vis grad at uagtsomt have forvoldt den 39-åriges død.

/ritzau/