52-årig mand er sigtet for voldtægt og tvang over Snapchat

Fyns Politi har anholdt en 52-årig mand og sigtet ham for voldtægt, besiddelse af børneporno og ulovlig tvang.

Ifølge politiet har manden via det sociale medie Snapchat truet en række kvinder og piger til at sende billeder med seksuelt indhold.

I et tilfælde skal han også have fået en formodet 13-årig pige til at stikke en hårbørste op i sig selv og optage en video af det.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Han blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Odense, hvor han blev varetægtsfængslet i fire uger.

Fyns Politi ved endnu ikke, hvor mange manden har truet til at sende billeder. Men det drejer sig om "et større antal" kvinder og piger både over 18 år og muligvis nogle under 15 år, skriver Fyens Stiftstidende.

Den sigtede forklarede selv i retten, at han tilbød ofrene penge for at sende et billede af dem selv uden overdel. Herefter kunne kan bruge billedet til at presse kvinderne til mere, fortalte han ifølge Fyens Stiftstidende.

Man kan straffes med fængsel i op til otte år, hvis man har samleje med en person uden samtykke. Ifølge straffelovens paragraf 225 gælder det også for andet seksuelt forhold end samleje.

Ifølge avisen sagde mandens forsvarer i retten, at hans klient i hovedsagen kunne erkende sig skyldig.

Onsdag i sidste uge blev en 59-årig mand fra Middelfart Kommune idømt otte års fængsel for besiddelse af børneporno og mere end 160 forhold om seksuelle overgreb mod børn og unge via grooming på sociale medier og chatfora.

Manden blev blandt andet dømt for at have begået overgreb og produceret børneporno.

Den 59-årige mand ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse.

/ritzau/