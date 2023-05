53-årig brød tilhold 34 gange før han skød og dræbte ekskone

En 53-årig mand er onsdag ved Retten i Aalborg kendt skyldig i drab på sin ekskone.

Den 41-årige kvinde blev 17. september 2021 skudt og dræbt for øjnene af parrets to sønner på dengang seks og otte år.

Det skete foran en opgang på Skelagervej i Aalborg.

Den tiltalte erkendte i retten at have skudt sin ekskone. Men det var ikke planen, at kvinden skulle dø, lød det fra manden.

- Der var ikke en plan. Jeg ville bare snakke med hende, sagde han, da retssagen blev indledt 9. maj.

Manden er desuden fundet skyldig i 34 tilfælde at have overtrådt et tilhold mod at tage kontakt til kvinden.

Den tiltalte fortalte, at han monitorerede kvindens færden og havde placeret en gps-tracker på hendes bil.

Den drabstiltalte og kvinden blev skilt i 2017.

I starten havde han jævnligt samvær med de to mindreårige børn. Men forholdet til ekskonen blev ifølge den tiltalte mere og mere tilspidset.

I december 2018 fik han et polititilhold, der forbød ham at tage kontakt til kvinden.

Anklageskriftet opremser 34 tilfælde, hvor han er tiltalt for at have brudt tilholdet ved at skrive beskeder til kvinden, som ikke handlede om samvær med børnene.

Han skrev blandt andet: "Jeg lever og ånder for mine børn. Jeg dræber dig gerne". Og i en anden e-mail: "Jeg sætter livet på spil nu. Enten tager du mit liv, eller jeg tager dit. Jeg gør det med glæde."

Kvinden havde anmeldt bruddene på tilholdet til politiet, og det var planen, at manden skulle i retten i sagen 11 dage efter drabet.

Den 41-årige var også blevet udstyret med en overfaldsalarm, som hun aktiverede, da manden pludselig dukkede op på hendes adresse.

Men inden politiet nåede frem, var kvinden blevet skudt. Hun døde kort tid efter af sine kvæstelser.

Selv om den tiltalte afviser at have haft til hensigt at slå sin ekskone ihjel, har han erklæret sig parat til at tage sin straf.

- Jeg har gjort, hvad jeg har gjort. Det ønsker jeg ikke at løbe fra. Det skal jeg have en straf på. Min vej frem i livet er at håbe på, at mine drenge forstår det, lød den fra den tiltalte i retten.

Efter at nævningetinget har afgjort skyldsspørgsmålet skal anklager og forsvarer argumentere for en passende straf.

