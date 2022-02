53-årig skal alligevel bag tremmer efter aktion i Struer

En sag om en mand, der er sigtet for trusler mod en kvinde, udløste onsdag stor aktion. Manden er nu fængslet.

En 53-årig mand fra Struer, der onsdag blev anholdt efter en stor politiaktion i Struer, skal alligevel varetægtsfængsles.

En dommer i Retten i Holstebro valgte efter et retsmøde torsdag, at han skulle løslades. Men efter anklagerens anmodning har Vestre Landsret fredag besluttet, at manden skal være varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.

Det skyldes risikoen for, at han vil gentage sin forbrydelse, fortæller anklager Cecilie Paaske. Manden er blevet anholdt igen fredag.

Manden er sigtet for trusler mod en kvinde, som han har haft et forhold til, og sagen udløste onsdag en voldsom og langvarig politiaktion i Struer.

Først på eftermiddagen onsdag ringede kvinden til politiet og anmeldte den 53-årige for trusler. Bagefter ringede manden selv 112 og truede politiet. Han fortalte, at han var i besiddelse af skydevåben og håndgranat.

Politiet tog ingen chancer og sendte omkring klokken 15.00 en talstærk styrke til Struer. I første omgang til nærpolitistationen i midten af byen, men den rykkede snart til lystbådehavnen, hvor den 53-årige opholdt sig på en båd.

I løbet af eftermiddagen blev en ambulance og en lægebil tilkaldt for at holde standby, og også Hærens ammunitionsryddere ankom til Struer. Desuden blev en restaurant ved lystbådehavnen evakueret.

Undervejs i den mere end otte timer lange aktion var politiet flere gange i kontakt med den 53-årige, men han nægtede at overgive sig frivilligt.

Ved 23.30-tiden bevægede han sig uden for på båden.

I samme øjeblik blev han ramt af en vandstråle fra politiet, så han røg i vandet. Han blev hjulpet op af vandet og anholdt.

Det viste sig, at mandens trusler var tomme. På båden fandt politiet en ufarlig øvelsesgranat.

Manden er sigtet for fem forhold om trusler, vold og besiddelse af kniv. To af forholdene fandt sted i april og juli 2021 i Nordsjælland.

De seneste forhold fandt sted i forbindelse med anholdelsesaktionen onsdag, skrev TV MidtVest, der var til stede ved grundlovsforhøret i byretten torsdag. Manden erkendte sig i grundlovsforhøret skyldig.

/ritzau/