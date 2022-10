53-årig tilstår drab på samlever: Følte sig jaloux og ydmyget

Mand tilstår, at han stak sin samlever med kniv, efter at han opdagede, hun havde en affære med en anden mand.

En 53-årig mand har mandag formiddag erkendt, at han dræbte sin partner, Britt Palmgren, ved parrets hjem i Ebeltoft 22. januar 2022.

Hun afgik ved døden, efter at hun var blevet stukket med to knive, forsøgt kvalt og havde fået halsen skåret delvist over.

Samleveren forklarer i Retten i Randers, at følelserne løb af med ham den pågældende aften.

- Jeg var oppe at køre, jeg var ude af kontrol, lyder det fra manden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han er iført et blåt jakkesæt, bærer briller og svarer beredvilligt på anklagerens spørgsmål.

Den tiltalte forklarer, at han gennem længere tid havde mistænkt sin samlever for at have en affære med en anden mand.

En mistanke, han efter eget udsagn blev bekræftet den pågældende aften.

Mens kvinden sov, tog han hendes telefon. Her fandt han en korrespondance, der ifølge den tiltalte klart underbyggede hans mistanke.

Han fandt også en video, som kvinden havde sendt til den anden mand, hvor hun angiveligt blottede sit underliv.

Den tiltalte fortæller, at han følte sig både jaloux og ydmyget.

- Jeg var både vred og ked af det. Det slog klik for mig, forklarer han.

Han fandt en kniv i køkkenet og gik til angreb på kvinden i parrets soveværelse.

- Jeg tror, jeg kalder hende luder eller et eller andet, og så springer jeg på hende. Så stikker jeg hende.

På et tidspunkt kom parrets 13-årige datter ind i soveværelset, hvor tumulten foregik.

Det lykkedes kvinden at vriste sig fri og løbe over mod nabohuset.

Men den 53-årige satte efter hende, og bevæbnet med kniven forsøgte han at skære halsen over på hende og stikke hende i ryggen.

Kvinden afgik efterfølgende ved døden af de kvæstelser, hun pådrog sig.

Den 53-årige siger selv, at ”han har lagt alle kort på bordet”.

- Jeg står ved, hvad jeg har gjort. Jeg har temperament, det skal jeg havde gjort noget ved. Men når man er presset på alle fronter, begår man ting, man fortryder bagefter, siger han.

Specialanklager Birgitte Ernst mener, at manden står til mindst 14 års fængsel for drab.

Hun sammenligner drabet med en "gyserfilm" og ser ingen formildende omstændigheder. Derfor skal retten efter anklagerens mening op over de 12 år, der er udgangspunkt for drab.

Den 53-årige og den nu afdøde kvinde har sammen drevet en rengøringsvirksomhed, der er specialiseret inden for erhvervsrengøring.

Det var ifølge den tiltalte kvinden, der de senere år havde den styrende rolle i selskabet, da han i 2020 gik ned med stress og droslede ned på arbejdet.

Der ventes dom i sagen senere mandag.

/ritzau/