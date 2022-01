54-årig mand dræbt i Silkeborg - formentlig i misbrugsmiljø

Politiet konkluderer efter undersøgelser, at en 54-årig dødfunden mand blev dræbt. To er anholdt.

En 54-årig mand, der mandag blev fundet død i en lejlighed i Silkeborg, blev dræbt.

Det slår Midt- og Vestjyllands Politi fast på baggrund af skaderne på liget. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse tirsdag.

Manden blev fundet død i en lejlighed på Langelinie i Silkeborg mandag, efter at en person var blevet bekymret over, at manden ikke var dukket op til en aftale.

Personen forsøgte derfor at tage kontakt til manden på bopælen. Ved middagstid mandag fik politiet en anmeldelse fra personen om, at den 54-årige var fundet død.

Politiet har skredet til anholdelse i sagen. En 62-årig mand og en 55-årig kvinde er blevet anholdt og vil blive fremstillet i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling i løbet af tirsdag.

En anklager vil begære lukkede døre ved retsmødet. Hvis dommeren efterkommer ønsket, vil nærmere oplysninger om efterforskningen af sagen blive hemmeligholdt.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser dog, at det formoder, at der er tale om et opgør i misbrugsmiljøet.

I første omgang lød det mandag fra politiet, at der var tale om et mistænkeligt dødsfald. Men på baggrund af skaderne på liget konstaterer politiet altså nu, at den 54-årige blev dræbt.

Politiet oplyser, at det ikke har yderligere oplysninger om sagen før tirsdagens retsmøde med de to anholdte er afsluttet.

