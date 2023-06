55-årig støtte- og kontaktperson dømt for sex med 17-årig pige

En 55-årig mand har haft samleje med en daværende 17-årig pige, som han var kommunalansat støtte- og kontaktperson for.

Det tilstod han i Retten i Nykøbing Falster fredag.

- Jeg er forfærdeligt ked af det over for de mennesker, jeg har svigtet med det, jeg har gjort. Hende og hendes forældre, min kone og mine kolleger.

- Det er ene og alene mit ansvar. Jeg skulle have gjort det rigtige, sagde han med gråd i stemmen, da han afgav sin forklaring.

Han blev idømt fire måneders ubetinget fængsel og fik frakendt retten til at beskæftige sig med børn og unge i fem år.

Derudover skal han betale 50.000 kroner til pigen.

Han modtog dommen uden nogen bemærkninger, da han gerne vil have sagen overstået og tage sin straf.

Manden var lærer på en skole, hvor udfordrede børn gik. Her stiftede han bekendtskab med en 17-årige, som han ifølge sin forklaring formåede at få til at åbne op om sine problemer.

Hun knyttede sig til ham, og han fik til opgave at hjælpe hende. Han var blandt andet med til psykologsamtaler med hende, hvor han skulle formidle kontakten mellem hende og psykologen.

Inden en skoleudflugt skete der noget, som han burde have reageret på.

- Hun har tidligere erklæret sin kærlighed til mig før den her studietur, sagde han i retten.

Men han følte en forpligtelse over for hende, forklarer han.

- Det at redde hende var en utroligt vigtig mission for mig. Bevidstheden om, at jeg var den eneste, der kunne hjælpe hende, gjorde, at det ikke var et spørgsmål om, at jeg kunne lade være.

Da han blev spurgt ind til overgrebene, blev han stille og rømmede sig. Tydeligt berørt af situationen.

Samleje fandt sted én gang i hans hjem.

Månederne op til, at han blev anholdt den 3. november 2022, beskriver han som forfærdelige, han døjede med stress-symptomer og næsten konstant hovedpine.

- Det var en kæmpe lettelse for mig, da jeg blev anholdt, sagde han.

/ritzau/