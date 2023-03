550 skraldemænd nedlægger arbejdet i Københavnsområdet

550 skraldemænd i København og på Amager har nedlagt arbejdet, skriver Fagbladet 3F.

Der er ifølge skraldemændene tale om en konflikt om en aftale med Amager Ressourcecenter (ARC), som ifølge skraldemændene er blevet brudt.

- ARC er løbet fra en aftale, og det handler ikke om løn, men om de arbejdsvilkår, som skraldemændene skal arbejde under i det fælleskommunale selskab, siger Mike Stirling, der er afdelingssekretær i 3F Kastrup, til Fagbladet 3F.

ARC bekræfter til Fagbladet 3F, at skraldemændene har nedlagt arbejdet. Chef for affaldsindsamling hos ARC Helena Hasselsteen fortæller Fagbladet 3F, at der er uenighed om arbejdstiden fra 1. september.

- Der er ikke uenighed om løn eller arbejdsvilkår i øvrigt. ARC har inddraget KL og lader nu det arbejdsretlige system gøre sit arbejde, siger hun til fagbladet.

De pågældende skraldemænd afhenter ifølge Fagbladet 3F skrald i store dele af København, på Frederiksberg og på Amager.

Helt præcist er det i Københavns Indre By, Christianshavn, Tårnby, Dragør, resten af Amager, Vesterbro, Østerbro, Nørrebro, Nordvestkvarteret, Valby, Brønshøj, Husum og Frederiksberg.

/ritzau/