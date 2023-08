58-årig fynbo nægter sig skyldig i amerikanske pædofilianklager

En 58-årig fynsk mand nægter sig skyldig i tiltaler om besiddelse og distribution af børneporno samt forsøg på at begå pædofile overgreb i den amerikanske delstat Californien.

Det skriver TV 2, der har udskrifter fra retsbogen i sagen mod den 58-årige fynbo.

Manden blev anholdt den 11. juli i lufthavnen i Los Angeles. Her var han rejst til fra København for at rejse videre til byen Fresno, men han viste ikke, at han var blevet lokket i en fælde.

For den person fra Fresno, som han kommunikerede med, viste sig at være en undercoveragent. Agenten havde i et pædofilt forum på det mørke internet udgivet sig for at være en kvinde med en syvårig datter.

Manden skulle have sagt, at han var fraskilt og søgte efter en kvinde, en mor, som han kunne lære bedre at kende og måske ses med i virkeligheden.

Anklagemyndigheden vil endnu ikke sige, hvilken straf den går efter. TV 2 skriver, at anklagerne mod manden kan give op til livstid, hvis han findes skyldig.

Det var tilbage i januar, at den amerikanske agent og den danske mand fik kontakt. Over de følgende måneder sendte danskeren beskeder både via den mørke hjemmeside og den krypterede beskedtjeneste Telegram.

Ifølge de amerikanske myndigheder skulle han i den forbindelse have sendt billeder af seksuelle overgreb mod børn.

Desuden skulle han have talt med agenten om muligheden for at få et barn sammen med henblik på at han kunne udnytte den nyfødte.

I USA og mange andre lande bringes navne i kriminalsager, hvor en person ikke er dømt.

Da det i udgangspunktet er i strid med god presseskik i Danmark at bringe navn på mistænkte, men ikke dømte personer, har Ritzau valgt ikke at bringe navnet på den 58-årige fynbo.

TV 2 skriver, at næste retsmøde i sagen forventes at være 20. september.

