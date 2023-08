58-årig mand dræbt ved shelter blev fundet i brændende bål

En 58-årig mand blev lørdag omkring klokken 13.30 fundet død ved en shelterplads i Vadum nord for Aalborg. Torsdag er politiet kommet med nye oplysninger om sagen.

Det fremgår blandt andet af en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi, at offeret blev fundet i et brændende bål af nogle vidner. Efterfølgende viste retsmedicinske undersøgelser, at den 58-årige var død af knivlæsioner.

Politiet arbejder ud fra en teori om, at drabet kan være sket flere timer før, bålet blev startet, formentlig fredag aften.

En 44-årig mand fra Vadum blev ved et grundlovsforhør søndag aften varetægtsfængslet og sigtet for drab i sagen. Han nægter sig skyldig.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politikommissær Carsten Straszek fortæller i pressemeddelelsen, at man ikke vil sige mere om omstændighederne omkring drabet af hensyn til efterforskningen og de pårørende.

- Det er en meget alvorlig og tragisk sag, som vi efterforsker intenst, så den kan blive opklaret. Den er dybt tragisk for de pårørende, og det er også utrygt for lokalsamfundet i Vadum.

- Derfor har vi i øjeblikket mange kræfter indsat i opklaringsarbejde, siger politikommissæren.

Politiet har tidligere meldt ud, at man leder efter to eller tre vidner, der menes at have været på shelterpladsen. Vidnerne efterlyses fortsat, men politiet mener nu at være sikre på, at der er tale om to vidner.

De to mænd menes at være fra henholdsvis Odense og Aarhus og tog ophold ved shelteret torsdag aften, da de formentlig var på vandretur i området.

Artiklen fortsætter under annoncen

Desuden peger politiet nu på to tidsperioder, det mener, er særligt interessante.

Det drejer sig om fredag 4. august klokken 10.15–11.30 og dagen efter, lørdag 5. august klokken 12.00-13.30.

Har man befundet sig i området i det tidsrum, er politiet særligt interesseret i, at man tager kontakt, fortæller Carsten Straszek.

/ritzau/