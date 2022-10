58-årig skytteformand får 10 måneders fængsel

En 58-årig mand har fredag fået 10 måneders ubetinget fængsel for ulovlig våbenbesiddelse og fremstilling af ammunition. Det har Københavns Byret afgjort.

Den 58-årige er formand for en skytteklub.

Manden skulle ifølge anklagerne have tjent 1,6 millioner kroner på salg af ammunition, men anklagemyndigheden havde ikke taget højde for mandens omkostninger i forbindelse med produktionen.

Retten mente, at han havde tjent omkring fem procent i forhold til, hvad anklagemyndigheden havde beregnet. Han skal betale 30.000 kroner i bøde og sagens omkostninger.

Den 58-årige blev frikendt for alle anklager i forbindelse med tyveri af våben og våbendele.

Domsmandsretten mente dog, at det var en skærpende omstændighed, at man havde våben og patroner liggende frit i sit hjem. Han skulle, sådan som det står i loven, have haft dem i et våbenskab.

Anklager Maria Cingari sagde tirsdag, at stedet "flød" med ammunition.

Blandt de skydevåben, politiet fandt, var en præcisionsriffel, som manden havde søgt tilladelse til, men som han ikke havde fået.

I forbindelse med sagen undersøgte politiet et lokale, manden havde lejet, hvor man blandt andet fandt 10 kilo krudt, værktøj til at fremstille patroner og projektiler.

Desuden fandt man et dokument, der beskriver, hvordan man laver patroner, og en liste over, hvad en patron koster.

Også en konkret handel, hvor skytteformanden har solgt 2000 patroner til en ukendt mand for et ukendt beløb, blev fremhævet som skærpende, da han ikke vidste, om manden havde ret til at købe patronerne.

Alle de skærpende omstændigheder var ting, den 58-årige skulle have været klar over i kraft af sin position som formand i en skytteforening, sagde dommeren.

Anklagemyndigheden ville have manden fængslet i to år, men det blev altså til væsentligt mindre.

Den 58-årige har bedt om tid til at tænke over afgørelsen.

/ritzau/