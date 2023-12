59-årig mand er sigtet for drab i Faxe Ladeplads

En 59-årig mand er sigtet for drab, efter at en mand blev fundet død i Faxe Ladeplads tirsdag.

Det skriver Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Manden skal fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Næstved onsdag morgen, hvor anklagemyndigheden vil kræve ham varetægtsfængslet.

- Der forestår stadig et stort stykke arbejde med blandt andet tekniske og retsmedicinske undersøgelser, og vi fortsætter efterforskningen af sagen med uændret intensitet, siger vicepolitiinspektør Rune Dahl Nilsson i pressemeddelelsen.

Den afdøde er med stor sandsynlighed identisk med en mand, som blev efterlyst i august. Men identiteten er ikke endeligt fastlagt.

Den efterlystes pårørende er underrettet, lyder det.

Politiet kan onsdag morgen ikke oplyse yderligere om sagen. Det skyldes, at anklagemyndigheden vil bede om lukkede døre ved onsdagens grundlovsforhør.

Lukker dommeren dørene vil det ikke være muligt at få indblik i politiets beviser mod den 59-årige mand, og hvad han eventuelt selv forklarer.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyste ved middagstid tirsdag, at betjente var i gang med at undersøge et mistænkeligt forhold på Svend Gøngesvej i Faxe Ladeplads.

Den 59-årige mand blev anholdt i forbindelse med politiets efterforskning tirsdag.

/ritzau/